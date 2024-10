Italia Under 20, pareggiano gli azzurrini per 1-1 in Portogallo nella quarta giornata di Elite League

Dopo due sconfitte consecutive contro Germania e Inghilterra, la Nazionale Under 20 esce con un pareggio dall’Estadio Cidade de Coimbra: contro il Portogallo, nella quarta partita dell’Elite League, è finita 1-1, con i ragazzi di Bernardo Corradi che confermano la loro imbattibilità in trasferta dopo il successo in Cechia del mese scorso. «Abbiamo giocato da squadra - il commento del tecnico azzurro -. Questo, come ripeto spesso, è un gruppo in costruzione: stiamo cercando di attingere al maggior numero di giocatori possibili per arrivare tra un anno al Mondiale. Oggi c’erano alcuni giocatori con esperienza internazionale e altri senza, ma tutti hanno dimostrato di avere qualcosa dentro e che basta solo tirarglielo fuori. Ho visto la voglia di fare una corsa in più per il compagno, è questa è una grande cosa: se oltre alle qualità tecniche e tattiche che sappiamo di avere ci portiamo via la voglia di non mollare che si è vista in campo, abbiamo vinto».

Corradi, rispetto alla partita di giovedì contro l’Inghilterra, è stato costretto a rinunciare a Cichella ed Ebone ma anche a Comuzzo, convocato in Under 21, ed è passato alla difesa a tre, confermando soltanto Bakoune e Bartesaghi dal 1’. Davanti, Berenbruch alle spalle di Vavassori e Konaté. L’Italia ha iniziato forte e, dopo un’occasione per Vavassori dopo pochi secondi, si è vista annullare un gol segnato da Konaté, protagonista di un fallo in area nel liberarsi di Alves.

E così è stato il Portogallo a sbloccare il risultato con un colpo di testa di Ribeiro, che sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha anticipato Corradi e di testa ha messo il pallone alle spalle di Magro. Quattro minuti più tardi, però, ecco l’immediato pareggio dell’Italia firmato da Vavassori, servito con un lancio millimetrico da Idrissi: splendido il controllo a seguire del giocatore dell’Atalanta, che ha messo il pallone alle spalle di Silva. Corradi ha perso Menegazzo, fuori per un problema al ginocchio (al suo posto Di Maggio), ma al 43’ l’Italia è andata vicinissima al 2-1 ancora con Vavassori, che su una spizzata di testa di Konaté è arrivato fino nell’area piccola, colpendo però il palo. Dopo 10 minuti della ripresa, tre cambi per Corradi, che ha tolto Corradi, Berenbruch e Vavassori per inserire Chiarodia, Zeroli e Pafundi.

Il giocatore del Milan, pochi istanti dopo il suo ingresso in campo, è stato chiamato a calciare da un assist di Bakoune: destro centrale controllato da Silva. Dopo due tripli cambi per il Portogallo, con uno dei neoentrati - Tiago Andrade - che ha impegnato Magro, bravo anche sul colpo di testa di Mendonça. L’Italia tornerà in campo con un altro doppio impegno a novembre: prima la trasferta in Polonia di venerdì 15, poi il match casalingo con la Romania in programma quattro giorni dopo.