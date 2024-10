Medvedev batte Tsitsipas: è il russo il prossimo avversario di Sinner a Shanghai

Daniil Medvedev ha battuto Stefanos Tsitsipas e ha ottenuto il pass per i quarti di finale del "Rolex Shanghai Masters", dove affronterà l’azzurro Jannik Sinner. Negli ottavi di finale del torneo Atp 1000 in scena sul duro della capitale economica della Cina (con montepremi complessivo pari a 10.298.535 dollari), il russo, numero 5 del mondo e del seeding, si è imposto sul greco, 12 del ranking internazionale e decima forza del tabellone, col punteggio di 7-6 (3) 6-3. Quella in programma domani sarà la 14esima sfida fra Sinner e Medvedev. Al momento, nei confronti diretti, conduce il russo per 7-6