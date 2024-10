Blitz della Salernitana al Barbera

Si può pensare di vincere una partita tirando solo una volta in un tempo e giocando gli ultimi otto minuti dell’altro? No, e infatti ieri il Palermo ha perso. Doveva essere il giorno della festa e del ritorno alla vittoria al Barbera, invece è stato quello della prima sconfitta casalinga. Una sconfitta che fa male, che riporta tutti sulla terra dopo l’illusione con il Südtirol e che è una logica conseguenza di quello che si è visto in campo. Il Palermo ha giocato male e non ha mai avuto l’atteggiamento giusto per mettere sotto la Salernitana, che ha segnato un «gollonzo» con Tello al 21’ del primo tempo e poi ha amministrato la partita senza mai davvero andare in affanno..

Il commento completo di Luigi Butera sull'edizione del Giornale di Sicilia in edicola oggi