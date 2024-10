Trofeo Coni under 14, vince l'Emilia Romagna e la Sicilia si piazza al secondo posto

L’Emilia Romagna ha vinto la nona edizione estiva del Trofeo Coni, la più grande manifestazione sportiva under 14 che si svolge in Italia e che quest’anno si è svolta tra Catania e Palermo. La squadra del Comitato regionale del Coni dell’Emilia Romagna, guidata dal presidente Andrea Dondi, ha vinto per la prima volta la 'mini Olimpiade giovanile italiana. Secondi i padroni di casa della Sicilia, terzo il Friuli Venezia Giuli.

«Sono felice di incontrare voi ragazzi, qui a Palermo, in questa occasione - ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, partecipando questo pomeriggio (5 ottobre) alla cerimonia di chiusura del Trofeo Coni 2024, al Foro italico a Palermo -. Quando il presidente del Coni Giovanni Malagò ci ha illustrato questa iniziativa, mi ha prospettato l’apertura a Catania con una cerimonia con il presidente della Repubblica. Però ho chiesto che si chiudesse a Palermo. Perché è giusto che questi giochi dessero la sensazione di una intera regione coinvolta e unita nel cimentarsi in un’attività atletica. Perché lo sport unisce i popoli, forma i giovani, fa in modo che la competizione formi sotto il profilo dei principi e dei valori».