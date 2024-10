L'Inter batte 3-2 il Torino, tripletta di Thuram

L’Inter è brava a indirizzare la partita sin dal primo tempo. Dopo una prima fase caratterizzata da un paziente possesso palla, i campioni d’Italia riescono a scardinare il blocco basso del Torino. Il compito dei nerazzurri viene facilitato dalla madornale ingenuità di Maripan: l’ex difensore del Monaco, infatti, dopo revisione al Var, viene espulso, in seguito ad un pericoloso piede a martello su Thuram. Nonostante l’inferiorità numerica, i granata provano a non concedere troppo campo agli avversari.

Nell’anticipo della settima giornata di Serie A, un Inter famelica piega per 3-2 la rivelazione Torino, rimasto in dieci dopo 20 minuti. A San Siro le luci della ribalta sono tutte per Marcus Thuram, autore di una memorabile tripletta: per il Torino, invece, vanno in rete Zapata (uscito poi per infortunio) e Vlasic su rigore. I padroni di casa dominano il match, ma mostrano alcune preoccupanti disattenzioni che permettono agli avversari di segnare due volte.

Di fronte, alla squadra di Vanoli, però, si pone un Thuram semplicemente in stato di grazia. Nel giro di dieci minuti, tra il 25' e il 35', il francese segna due reti di testa, al termine di due azioni fotocopia: i cross provengono entrambi dalla sinistra e portano la firma prima di Bastoni, poi di Acerbi. Il doppio vantaggio dura, però, solo una manciata di secondi. L’Inter si distrae e subisce al 36' il gol del 2-1 di Zapata, trovatosi tutto solo davanti a Sommer. Al 40' Dimarco ha la chance di rimettere a distanza di due reti gli ospiti, ma Milinkovic gli nega la gioia del gol. Nella ripresa non basta il grande sacrificio di Zapata per far prendere campo e respirare il Torino.

I nerazzurri continuano a macinare gioco, schiacciando gli uomini di Vanoli nella propria metacampo. Il terzo gol è solo una questione di minuti e ancora una volta il marcatore è Thuram: al 60' l’attaccante interista trova la prima tripletta italiana, insaccando da pochi passi. I ragazzi di Inzaghi sfiorano più volte anche il quarto gol con Lautaro e Taremi. Nel finale piove sul bagnato per il Torino, costretto a fare i conti con l’infortunio di Zapata: il colombiano è infatti uscito dal campo in barella. Gli ospiti si regalano comunque un recupero di speranza, approfittando della seconda sbavatura della serata dell’Inter. Calhanoglu stende in area Masina: dal dischetto va Vlasic che fa 3-2. Con questo successo l’Inter torna momentaneamente al secondo posto, a -2 dal Napoli capolista. Dall’altra parte, invece, il Toro è costretto a leccarsi le ferite, incassando il secondo ko consecutivo.

Inter- Torino 3-2

INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Bisseck 5.5 (1' st Pavard 6), Acerbi 6, Bastoni 7 (37' st De Vrij sv); Darmian 6 (23' st Dumfries 6), Frattesi 6, Calhanoglu 6, Mkhitaryan 6.5 (32' st Zielinski 6), Dimarco 6.5; Thuram 8.5 (23' st Taremi 6), Lautaro 6. In panchina: Josep Martinez, Di Gennaro, Palacios, Carlos Augusto, Asllani, Correa, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi 6.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic 6; Walukiewicz 5.5, Coco 5, Maripan 4; Pedersen 5, Ricci 6 (39' st Vlasic 6.5), Linetty 5.5, Gineitis 6 (17' st Ilic 6), Lazaro 5.5 (17' st Vojvoda 6); Adams 6 (32' pt Masina 6.5), Zapata 7 (39' st Karamoh sv). In panchina: Paleari, Donnarumma, Sosa, Dembelé, Tameze, Sanabria. Allenatore: Godinho (squalificato Vanoli) 6.

ARBITRO: Marcenaro di Genova 6. RETI: 25' pt, 35' pt e 15' st Thuram, 36' pt Zapata, 41' st Vlasic (rig.).

NOTE: Serata serena, campo in discrete condizioni. Ammoniti: Bisseck, Linetty, Walukiewicz. Espulsi: Maripan al 19' per rosso diretto dopo revisione Var. Angoli: 14-0. Recupero: 2'+1, 6'.