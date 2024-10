Verona-Venezia 2-1, decide l'autogol di Joronen

Reduce da tre ko di fila, l’Hellas Verona torna a vincere nel derby veneto con il Venezia, valevole per la settima giornata di Serie A. Al Bentegodi finisce 2-1 grazie al goffo autogol di Joronen su un colpo di testa dalla linea di fondo di Kastanos, dopo il botta e risposta iniziale tra Oristanio e Tengstedt. Grazie a questo pesante successo la squadra di Zanetti sale a 9 punti in classifica, mentre gli uomini di Di Francesco, alla seconda sconfitta consecutiva in rimonta, restano fermi a quota 4 ,al penultimo posto.

Il valzer di emozioni continua anche più tardi, quando Haps e Doumbia hanno una grande chance a testa per il nuovo vantaggio dei lagunari, ma entrambi le sprecano calciando malissimo da posizione davvero invitante.

Nella ripresa i ritmi calano ma sembra partire meglio il Venezia, seppur senza creare particolari occasioni; dall’altra parte il Verona, dopo esser rimasto in fase d’attesa per qualche minuto, si fa rivedere pericolosamente al 68' con Duda che calcia dal limite trovando la buona risposta in corner di Joronen. Il portiere ospite diventa invece protagonista in negativo all’81', quando sul colpo di testa del neo entrato Kastanos dopo il corner calciato da Lazovic, compie un goffo intervento buttando la palla nella propria porta e regalando il decisivo 2-1 agli scaligeri.

Verona (4-4-2): Montipò, Tchatchoua, Magnani, Ghilardi (43'st

Coppola), Bradaric, Livramento (33'st Sarr), Duda (33'st Dani

Silva), Belahyane, Lazovic, Mosquera (20'st Kastanos), Tengstedt

(43'st Okou). (22 Berardi, 34 Perilli, 4 Daniliuc, 82 Corradi, 5

Faraoni, 17 Sishuba, 72 Ajayi, 80 Cissè, 9 Sarr, 7 Lambourde).

All: Zanetti

Venezia (3-4-2-1): Joronen, Sverko (39'st Raimondo), Svoboda,

Idzes, Candela, Doumbia (15'st Ellertsson), Nicolussi Caviglia,

Haps (15'st Zampano), Oristanio (27'st Yeboah), Busio,

Pohjanpalo (27'st Gytkjaer). (12 Bruno, 23 Grandi, 35 Stankovic,

25 Schingtienne, 21 Sagrado, 15 Altare, 79 Carboni, 38 Andersen,

80 El Haddad, 22 Crnigoj). All: Di Francesco

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Reti: 2'pt Oristanio, 9'pt Tengstedt, 35'st Joronen (aut)

Angoli: 12-6

Recuperi: 1'pt, 4'st

Ammoniti: Bradaric, Zanetti, Duda, Magnani

Spettatori 25 mila.