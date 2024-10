Il Napoli vola, al Maradona battuto il Como 3-1

Neanche trenta secondi sul cronometro e i partenopei vanno avanti con la fiammata di McTominay, che riceve da Lukaku e dopo un controllo in area batte Audero con il destro per l’1-0. Nonostante l’avvio shock i comaschi non si lasciano intimorire e con un buon palleggio provano a costruire la propria gara: il più pericoloso degli ospiti è Nico Paz che tenta un paio di incredibili soluzioni dalla distanza, la seconda delle quali si stampa clamorosamente sul palo alla destra di Caprile. Gli azzurri non riescono ad accelerare i ritmi e si lasciano sorprendere dall’intraprendenza degli avversari, che a ridosso dell’intervallo rimettono tutto in equilibrio con il lampo di Strefezza: bellissimo il destro da fuori in diagonale che supera Caprile per l’1-1.

Ad inizio ripresa però una doppia ingenuità di Sergi Roberto, dà il via all’azione che porta al rigore per il Napoli: lo spagnolo perde una palla sanguinosa e nel tentativo di rimediare stende Oliveraappena dentro l’area. L’arbitro assegna il penalty e Lukaku lo trasforma nel 2-1. Il Como stavolta non sembra dare grandi segnali di reazione, tant'è che dalle parti di Caprile non arrivano altri pericoli, mentre sul fronte opposto Kvaratskhelia tenta un’iniziativa personale trovando la parata in due tempi di Audero. Nel finale gli azzurri chiudono i conti sul 3-1 con il neo entrato Neres, che trova il primo acuto in campionato su secondo assist di serata di Lukaku, sfiorando poi anche la doppietta prima del triplice fischio.

NAPOLI (4-3-3): Caprile 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6.5, Buongiorno 5.5, Olivera 6.5 (43' st Spinazzola sv); Anguissa 6, Lobotka 7 (45' +1' st Gilmour sv), McTominay 7.5; Politano 6.5 (34' st Mazzocchi sv), Lukaku 7.5 (43' st Simeone sv), Kvaratskhelia 6.5 (34' st Neres 7). In panchina: Contini, Turi, Juan Jesus, Zerbin, Ngonge, Marin, Raspadori. Allenatore: Conte 6.5

COMO (4-2-3-1): Audero 6; Van der Brempt 6 (38' st Engelhardt sv), Dossena 5.5, Kempf 5.5, Moreno 5 (45' +1' st Sala sv); Sergi Roberto 5, Perrone 5.5; Strefezza 7 (38' st Belotti sv), Paz 6, Fadera 5 (23' st Verdi 6); Cutrone 5 (45' +1' st Gabrielloni sv). In panchina: Vigorito, Reina, Goldaniga, Iovine, Baselli, Jasim, Fellipe Jack, Braunoder, Da Cunha, Mazzitelli. Allenatore: Fabregas 5.5

ARBITRO: Feliciani di Teramo 5.5 RETI: 1' pt McTominay, 43' pt Strefezza, 8' st Lukaku (rig.), 41' st Neres. NOTE: cielo sereno, campo in buone condizioni. Ammoniti: Buongiorno, Strefezza, Conte (all.). Angoli 4-1. Recupero 1' pt, 5' st.