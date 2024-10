Il Napoli vola, al Maradona battuto il Como 3-1

Il Napoli vince ancora battendo il Como nel primissimo anticipo della settima giornata di Serie A e consolida la vetta della classifica. Al Maradona finisce 3-1 grazie al rigore di Lukaku e al sigillo nel finale di Neres, dopo il botta e risposta nella prima frazione tra McTominay e Strefezza. La squadra di Conte va così alla pausa con 16 punti, portandosi momentaneamente a +4 sulla Juventus seconda, mentre gli uomini di Fabregas, reduci da due vittorie di fila, tornano a perdere restando a quota 8.

Neanche trenta secondi sul cronometro e i partenopei vanno avanti con la fiammata di McTominay, che riceve da Lukaku e dopo un controllo in area batte Audero con il destro per l’1-0. Nonostante l’avvio shock i comaschi non si lasciano intimorire e con un buon palleggio provano a costruire la propria gara: il più pericoloso degli ospiti è Nico Paz che tenta un paio di incredibili soluzioni dalla distanza, la seconda delle quali si stampa clamorosamente sul palo alla destra di Caprile. Gli azzurri non riescono ad accelerare i ritmi e si lasciano sorprendere dall’intraprendenza degli avversari, che a ridosso dell’intervallo rimettono tutto in equilibrio con il lampo di Strefezza: bellissimo il destro da fuori in diagonale che supera Caprile per l’1-1.