Rottura e squalifica per Luna Rossa, Ineos si porta sul 4-3

Luna Rossa squalificata nella settima regata di finale sfidanti Louis Vuitton Cup: vince Ineos Britannia che si porta sul 4-3. Fatale per l’imbarcazione italiana una rottura alla fine della prima bolina.

Nella settima regata della finale della Louis Vuitton Cup, in scena nelle acque antistanti a Barcellona, l’AC75 italiana, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, ha «rotto» all’inizio del secondo lato degli otto totali del match race ed è scesa dai foil. Non chiaro il danno sulla barca griffata Prada e Pirelli, rimasta poi ferma in mare. Di contro Ineos Britannia, del team principal Ben Ainslie, ha continuato a navigare «in tranquillità» verso il traguardo. Dopo circa un quarto d’ora Luna Rossa ha alzato bandiera bianca, con gli avversari che erano già arrivati a metà del quinto lato. Adesso l’imbarcazione inglese conduce per 4-3 nella serie. A seguire - partenza prevista alle ore 15.15 -dovrebbe esserci l’ottavo round della sfida. Da capire se Luna Rossa riuscirà a sistemare i problemi a bordo per poi tentare con i due timonieri Francesco Bruni e Jimmy Spithill il pronto riscatto, come accaduto nelle ultime due giornate valide di questa finale della Vuitton Cup.