Arresti ultras, Marotta: «Club parte lesa, non temiamo perché agiamo in maniera trasparente»

«Confidiamo nel lavoro dei magistrati al fine di poter allontanare fenomeni criminali dallo stadio, la società è parte lesa e ha operato con presupposti di trasparenza e lealtà». Queste le parole di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter nel pre partita della sfida interna di Champions League contro la Stella Rossa.

Il numero uno del club interista ha chiarito la posizione della società in merito alle indagini sui movimenti criminali all’interno della curva nord e dei gruppi di tifoseria organizzata nerazzurra. «Vorrei tranquillizzare tutti i nostri tifosi ricordando che, come è già stato specificato dai magistrati, la società Inter è parte lesa della questione - ha esordito Marotta -. Abbiamo garantito totale disponibilità alla magistratura, restando sempre presente tramite i nostri legali. L’Inter ha una direzione di sicurezza affidata ad un ex funzionario dell’ordine pubblico, con regolamenti stringenti e che abbiamo sempre applicato. Tuttavia - sottolinea - ci sono a volte fenomeni che vanno fuori dal perimetro aziendale e che sono difficili da controllare. L’Inter è una società integerrima, che agisce in modo trasparente. Questi sono i presupposti per non temere nulla, confidando nel lavoro della magistratura, al fine che questi fenomeni criminali possano essere allontanati dallo stadio».