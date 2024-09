Luna Rossa sbaglia la partenza e perde, Ineos conduce la finale di Vuitton Cup per 3-2

Ineos Britannia ha battuto Luna Rossa Prada Pirelli nella prima regata odierna, la quinta della finale della Louis Vuitton Cup, in scena nelle acque antistanti Barcellona. L’AC75 italiana, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, ha commesso un errore in fase di pre-partenza ed è scesa dai foil.

Così la barca inglese, con team principal Ben Ainslie, è scattata avanti rispetto a Luna Rossa e da lì in poi ha mantenuto costantemente il vantaggio, in tutti gli otto lati del match race. Adesso Ineos conduce per 3-2 nella serie. A seguire ci sarà il sesto round, dove la barca timonata dal duo composto dal siciliano Francesco Bruni e dall’australiano Jimmy Spithill cercherà il riscatto. Si gareggia al meglio delle 13 sfide. Occorre vincere sette round per ottenere il pass per la 37esima America's Cup, dove ad attendere la barca vincitrice c’è il defender, ovvero Emirates Team New Zealand.