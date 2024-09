Mondiali di ciclismo donne, bronzo per Longo Borghini

Spettacolo a Zurigo, con 10 gradi di temperatura alla partenza, un tracciato molto duro, pioggia e asfalto viscido praticamente per tutta la prova e tante atlete di punta a darsi battaglia fino agli ultimi metri. Alla fine, in questa gara Elite donne dei Mondiali di ciclismo, per l’Italia c’è stato il terzo bronzo iridato in carriera per Elisa Longo Borghini, che ha preceduto al fotofinish altre due big del calibro della tedesca Lippert e dell’olandese Vollering: sono passati vari minuti prima che la giuria, dopo i necessari controlli, sciogliesse i dubbi.

Nella volata a sei che ha deciso questo Mondiale a vincere è stata la campionessa uscente, la belga Lotte Kopecky, che quindi ha bissato il successo di Glasgow 2023, e subito dopo ha voluto dedicare la propria impresa alla 18enne svizzera Muriel Furrer, morta dopo essere caduta nel corso delle gara delle Juniores. «Per prima cosa, condoglianze alla famiglia di Muriel Furrer - le parole di Kopecky -, è qualcosa che non vorremmo mai vedere: questo è un titolo per me ma anche per lei».