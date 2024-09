Tennis, maledizione infortuni: Tokyo amara per Berrettini

Ennesimo infortunio per Matteo Berrettini, che nel torneo di Tokyo è costretto a fermarsi sul più bello. L’azzurro impegnato nel secondo turno del «Kinoshita Group Japan Open Tennis Championships» contro il francese Athur Fils, n.24 Atp, è stato costretto al ritiro nel primo gioco della seconda frazione, per un problema ai muscoli addominali, dopo poco più di un’ora e un quarto di partita.

Il tutto dopo il primo set vinto grazie ad un magnifico tie break giocato dal 28enne romano, n.45 Atp, che al cambio campo chiede l’intervento del fisioterapista (è proprio agli addominali il fastidio) e, pur dolorante, sceglie comunque di continuare. Ma solo per altri quattro punti: al servizio sul 15-40 pari nel primo gioco della seconda frazione Berrettini dice che basta così e si ritira.

Dopo la parentesi piuttosto positiva con la Nazionale a Bologna nel Girone A delle Davis Cup Finals, l’azzurro aveva debuttato a Tokyo con una vittoria convincente contro l’olandese Botic van de Zandschulp, n.67 Atp, proveniente dalle qualificazioni, superato per la quarta volta in altrettante sfide. Sembrava un inizio incoraggiante in vista dell’obiettivo dichiarato dal romano: scalare posizioni nel ranking in modo da poter essere testa di serie all’Australian Open il prossimo gennaio, agevolato dal fatto di non avere punti da difendere (lo scorso anno aveva chiuso la stagione dopo l’infortunio alla caviglia destra rimediato allo Us Open). Ora un probabile, nuovo stop, la cui durata è tutta da stabilire.