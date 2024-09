Vela, Luna Rossa vince la Youth America's Cup, la competizione riservata agli equipaggi Under 25

Inizia nel migliore dei modi la giornata che tra poco vedrà in acqua il primo match della finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e Ineos Britannia. Luna Rossa ha infatti vinto la Youth Americàs Cup, la competizione riservata agli equipaggi Under 25 che si sta disputando a Barcellona, a corredo della Louis Vuitton Cup.

Il team di Luna Rossa composto da Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini come timonieri e da Federico Colaninno e Rocco Alekos Falcone come trimmer, ha battuto in finale American Magic che chiude a 36 secondi.