Sinner, vittoria in rimonta a Pechino e la dedica al cielo per la zia

Una vittoria in rimonta, come nel primo turno degli Us Open, e poi un bacio verso il cielo per la zia Margith scomparsa da pochi giorni, alla quale era legatissimo e a cui aveva dedicato la vittoria nell’US Open. Jannik Sinner è tornato, da campione uscente del torneo Atp 500 di Pechino, e i suoi tifosi sperano, notando la coincidenza, che nella capitale cinese vada a finire come a New York. Infatti anche nel torneo del Grande Slam Jannik era partito in salita, ovvero perdendo il primo set, in quel caso per 6-2 contro McDonald. Poi però Sinner aveva alzato l’asticella e per l’americano e successivamente gli altri avversari non c’era stato più nulla da fare, fino al trionfo finale contro Taylor Fritz.

Così ora la speranza di Sinner e di chi lo segue è che anche questa ‘falsa partenzà , leggi primo set perso, sia di buon auspicio, e che a Pechino vada a finire come a NY. Intanto contro il cileno Nicolas Jarry, del quale ha sofferto la battuta, dopo aver perso per 6-4, in 38 minuti, la prima frazione, ha rimesso le cose a posto vincendo il secondo set per 6-3 e poi per 6-1 in un terzo set praticamente senza storia: Jarry è riuscito ad annullare solo un match point, ma poi ha dovuto cedere in quasi due ore di gioco.