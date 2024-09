Coppa Italia: il Sassuolo passa 2-0 a Lecce e va agli ottavi

Alla fine è il Sassuolo a brindare. Con una rete per tempo di Mahuremovic (13') e D’Andrea (34') la squadra di Fabio Grosso supera a domicilio il Lecce per 2-0, e si conquista il passaggio agli ottavi di Coppa Italia, dove nel prossimo dicembre incontrerà in gara secca il Milan.

Nonostante la differenza di categoria, che a dire il vero in campo non si è vista, i neroverdi hanno avuto la meglio sugli uomini di Luca Gotti - che nel primo tempo ha fatto ampio ricorso al turnover -, apparsi molto macchinosi e, in alcuni frangenti, quasi svogliati.

Sul fronte opposto, anche Grosso ha chiamato in causa giocatori di solito meno utilizzati, ma i prescelti hanno messo in campo agonismo ed equilibrio, favoriti anche dai bassi ritmi della gara. Neanche l’inserimento di diversi titolari nella ripresa da parte del tecnico giallorosso è servita a cambiare il corso della partita, con il solo Rebic che ha cercato di cercare di impensierire l’attenta retroguardia ospite.