Formula 1: Norris domina a Singapore, Verstappen non molla

Pole position e vittoria con gara dominata, Lando Norris lascia Singapore con ancora maggior consapevolezza di poter strappare il titolo piloti a Max Verstappen. Ma l’olandese, con il secondo posto a Marina Bay, ha fatto capire che anche con una Red Bull molto inferiore alle McLaren ha le armi per difendere la sua corsa al quarto titolo consecutivo. Con sei Gp, e tre gare sprint, ancora da disputare, il campione del mondo ha un vantaggio di 52 punti, uno dei quali gli è stato ‘regalatò da Daniel Ricciardo, che all’ultimo ha strappato il premio per giro veloce a Norris. Terzo in classifica, a -24 dal pilota McLaren, c’è Charles Leclerc, che si è classificato quinto, dietro a Oscar Piastri, terzo, e George Russell, pagando cara una brutta qualifica con una Ferrari che valeva il podio.

Norris si è pienamente meritato la terza vittoria in carriera, la prima ottenuta dalla pole al sesto tentativo, ma è stato anche aiutato dal fatto che per la prima volta in 15 edizioni non si sono registrati incidenti sullo stretto tracciato asiatico e quindi la safety car non è mai dovuta scendere in pista nei 62 giri di gara. Anche la partenza è stata regolare, col britannico abile a tenersi alle spalle Verstappen che era al suo fianco in griglia, a sua volta insidiato senza successo da Hamilton. Dal suo nono posto, intanto, Leclerc ha cominciato una difficile rimonta seguito da Carlos Sainz, che partito dalla casella n.10 si è ritrovato settimo alla fine, senza riuscire a superare Hamilton per la sesta piazza così come il monegasco si è trovato sotto la bandiera a scacchi dietro a George Russell. Le Mercedes erano alla portata delle Rosse, ma partendo tre file indietro fare di più era difficile per i piloti del Cavallino.