Coppa Davis, Arnaldi soffre ma vince: 2 a 0 per l'Italia che batte il Brasile

L’Italia inizia la difesa del titolo superando il Brasile nella seconda giornata del Girone A delle Davis Cup Finals, di scena fino a domenica all’Unipol Arena di Bologna.

Alla vittoria relativamente in scioltezza di Matteo Berrettini su Joao Fonseca è seguita quella molto sofferta di Matteo Arnaldi su Thiago Monteiro. Sono così arrivati i due punti necessari e sufficienti.

Nel primo singolare, quello tra i numeri due dei rispettivi team, Berrettini ha superato in due set (6-1, 7-6) il giovane Fonseca, ribattezzato dai brasiliani «il piccolo Sinner». Il romano, l’anno scorso infortunato e quindi a Malaga solo da spettatore/tifoso del trionfo azzurro sull’Australia che aveva riportato l’insalatiera d’argento in Italia dopo 47 anni, si è riaffacciato al torneo nel modo migliore, battendo in un’ora e 21 minuti il n.185 del ranking, all’esordio assoluto in Coppa.

Una tribolata maratona per l’azzurro si è rivelato il match di Arnaldi contro Monteiro, l’unico Top 100 (n.76) convocato dal capitano brasiliano Jaime Oncins. Il sanremese ha avuto la meglio sul 30enne mancino di Fortalesa in tre faticosissimi set, con il punteggio di 7-5, 6-7(4), 7-6(5). L’azzurro era avanti 5-2 nel secondo set, ma ha chiuso solo al termine di una battaglia durata tre ore e 39 minuti, mettendo a dura prova la resistenza non solo dei compagni in panchina, ma anche dell’oggi 91enne Nicola Pietrangeli in tribuna.