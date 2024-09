Sinner, caso doping non ancora chiuso: la Wada ha tempo per il ricorso, chiesti i documenti

La vicenda Clostebol non è ancora chiusa. Mentre Jannik Sinner è atteso in Italia dopo il trionfo agli US Open, diretto poi verso Bologna dove sosterrà gli azzurri impegnati in Coppa Davis (domenica sarà in tribuna), tiene ancora banco il caso doping che ha coinvolto il tennista altoatesino, assolto dalla Itia (International Tennis Integrity Agency). La Wada, l’agenzia internazionale antidoping, ha ancora tempo per un eventuale ricorso al Tas di Losanna. Infatti, mentre in rete, sui siti e sui social, si accavallavano gli annunci della parola fine sul caso doping, regolamenti alla mano in realtà la situazione è questa: l’agenzia antidoping mondiale ha ancora tempo per un eventuale ricorso al Tas contro la sentenza dell’Itia, che ha assolto il giocatore per l’assunzione involontaria del Clostebol.

La Wada infatti - apprende l’Ansa - ha richiesto la scorsa settimana i fascicoli completi all’Itia e per presentare appello al Tas ha 21 giorni di tempo dal momento in cui ha ricevuto i documenti. Entro la fine del mese, così come da regolamento, dovrebbe quindi esserci una decisione della Wada che nel frattempo conferma anche che «la revisione del caso è ancora in corso» e che «per il momento non è stata presa alcuna decisione in merito». Anche il Tas, infatti, per ora non ha ricevuto alcun ricorso. Alla Wada le norme antidoping (gli articoli 13.2.3.5 l’art. 13.8.1.1) concedono ulteriori 21 giorni dopo quelli concessi alle altre parti per un eventuale ricorso, e quindi i termini, solo per la Wada, sono ancora aperti. Anche se appare improbabile che possa impugnare la sentenza di assoluzione. Se lo facesse il Tas sarebbe chiamato ad esprimersi: improbabile che il tribunale arbitrale sconfessi la decisione presa dall’Itia e dunque avalli l’ipotesi di un doping volontario e consapevole. Ma certo se si arrivasse al Tas qualche rischio, magari una squalifica parziale, potrebbe esserci.