Us Open, Sinner è un mito: il numero uno del mondo supera anche Draper ed è in finale

Mitico Sinner, sempre più nella storia: è in finale all’US Open di New York. Adesso manca solo l’ultimo passo: battendo Jack Draper in tre ore e tre minuti, il numero 1 del mondo ha raggiunto per la prima volta la finale del torneo americano, la sua seconda volta in uno Slam, dopo quello vinto a inizio dell'anno in Australia.

Contro l'inglese, Sinner ha dovuto faticare più del previsto, e non solo per l’altissima umidità. Lo dicono il punteggio finale, 7-5, 7-6 (7-3), 6-3 e la durata di un match nel quale l’azzurro ha sbagliato tanto, ma Draper ha tenuto testa ai suoi colpi. Una guerra di nervi e alla fine di fisico, perché il talentuoso inglese ha ceduto di schianto al terzo set per lo stremo di un match al cui livello ancora non arriva.

Sinner invece ha scacciato i fantasmi delle settimane scorse, non con la partita più bella di questo Flushing Meadows ma con una prova di tenuta mentale. Ora, per la finale di domenica (alle 14 di New York, le 20 in Italia) aspetta l’altra semifinale tra gli americani Tiafoe e Fritz.