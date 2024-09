Paralimpiadi, Amodeo e Raimondi oro nel nuoto: l'Italia continua a vincere

Alberto Amodeo e Stefano Raimondi sono oro nei 100 farfalla S8 e nei nei 200 misti S10 alle Paralimpiadi di Parigi. Storico argento per Sara Morganti nel Paradressage freestyle e nel Paraciclismo con Federico Mestroni, Luca Mazzone e Mirko Testa nella staffetta Mixed Team H1-5.

Amodeo ha battuto i cinesi Hongliang Wu e Guanglong Yang con una rimonta formidabile. «Recupero nel finale stratosferico? Sapevo che la gara sarebbe stata così - ha detto l’atleta subito dopo -. Fino agli ultimi cinque metri è stato un duello incredibile con gli avversari. Sono felice perché oggi rispetto a ieri la fortuna è girata dalla mia parte».

Raimondi, 26 anni, atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro della polizia, ha dominato i 200 misti individuali SM10 vincendo la sua quinta medaglia ai Giochi, quarta d’oro con il tempo di 2:10.24. Argento per l’australiano Col Pearse (2:12.79), bronzo per l’ucraino Ihor Nimchenkoz (2:13.73) e quarto l’altro azzurro in gara Riccardo Menciotti.