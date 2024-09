Paralimpiadi, l'Italia trionfa con l'oro nel peso donne, tennistavolo e nuoto

L'Italia è sempre più vincente alle Paralimpiadi: oggi, venerdì 6 settembre, altri 4 ori: Assunta Legnante nel peso donne, Matteo Parenzan e Giada Rossi nel tennistavolo e Simone Barlaam nel nuoto.

L’oro vinto a Parigi da Legnante rimarrà negli annali dello sport italiano: è infatti la sesta medaglia personale della napoletana, 46 anni, diventata la più titolata nella storia dell’atletica azzurra. Legnante ha lanciato il peso a 14 metri e 54 metri davanti all’uzbeka Safiya Burkhanova, argento con 14.12, e alla cinese Yuping Zhao, bronzo con 12.21.

Per l’azzurra si tratta della seconda medaglia, dopo l’argento nel disco, in due gare disputate; in totale, sono sei le medaglie paralimpiche in carriera. Assunta è inoltre campionessa paralimpica del peso per la terza volta, dopo Londra 2012 e Rio 2016, con nel mezzo l'argento di Tokyo 2020.

Matteo Parenzan ha vinto la medaglia d’oro nel singolare maschile di tennistavolo categoria MS6: l’azzurro, giuliano di nascita, si è imposto in finale sul tailandese Rungroj Thainiyom in tre set con i parziali di 11-6 11-6 11-5.