Errani-Vavassori nella storia, primo Slam all’Italia nel doppio misto

L’Italtennis firma un’altra pagina indimenticabile della sua storia grazie a Sara Errani e Andrea Vavassori. I due azzurri sono diventati allo US Open la prima coppia italiana a vincere uno Slam in doppio misto. Il torinese e la bolognese hanno battuto in finale Taylor Townsend e Donald Young con il punteggio di 7-6, 7-5 in un’ora e 28 minuti di gioco.

Lucidità e freddezza, le qualità fondamentali di Andrea e Sara che hanno giocato al meglio tutti i punti importanti di una partita volata via sul filo dell’equilibrio. Per Errani è l’ennesimo tassello di una carriera da favola, il sesto Slam in doppio dopo aver completato il Career Golden Slam. Per Vavassori, invece, è il primo major in carriera. Townsend, campionessa in carica in doppio femminile a Wimbledon, e Donald Young, all’ultimo torneo in carriera. Townsend, a cui un tempo la USTA negò l’iscrizione allo US Open junior perché accusata di essere eccessivamente in sovrappeso, e Young, la promessa accostata a John McEnroe che da teenager compariva sulla copertina di Newsweek insieme a Barack Obama, sognavano un finale tutto a stelle e strisce, patriottismo e riscatto. Ma hanno trovato di fronte due italiani capaci di un tie-break da manuale. Capaci soprattutto di esaltare le loro qualità migliori: Vavassori si attacca a rete e para ogni passante con riflessi fulminei, e così bilancia un servizio non così incisivo nel primo set, Errani ci mette intelligenza tattica, continuità in risposta e variazioni nei duelli da fondo con Townsend.