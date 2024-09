Us Open, Sinner batte Medvedev e vola in semifinale per la prima volta in carriera

La corsa iniziale del campione azzurro è stata rallentata nel secondo set perso per 1 a 6 con due servizi ceduti all’avversario. Poi la marcia riprende nel terzo (6-1) portato a casa senza soffrire. L’ultimo set, il quarto, è stato il più combattuto ma Medvedev non ha potuto che cedere al passo regolare e ai colpi precisi e pesanti del 23enne di San Candido che rispetto alle partite precedenti si è fatto vedere più spesso anche a rete.

«Lavoriamo tantissimo su questo aspetto del gioco. So che devo migliorare tanto e che occorre mischiare un po' la tattica», sottolinea. La notte di Flushing Meadows si chiude con il dritto a sventaglio che taglia il cemento e bacia la riga. Una sentenza. Partita vinta. Scacco matto a Medvedev. E sulle tribune dell’Arthur Ashe, i 24 mila spettatori applaudono «C’era molta energia in campo, grazie a tutti per il sostegno. Le sessioni serali a New York sono stupende», dice ancora Sinner. In semifinale sfiderà i il 22enne britannico Jack Draper, 25esimo della classifica Atp. Per il numero uno del mondo non bisogna dare nulla per scontato. «Con Draper siamo buoni amici fuori dal campo. Sarà una partita dura perché sta giocando in modo incredibile, non ha ancora perso un set», conclude Sinner.