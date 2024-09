Us Open, Sinner supera Paul in tre set: ai quarti troverà Medvedev

Prosegue il cammino di Jannik Sinner agli Us Open. Il tennista azzurro, n.1 del mondo e del tabellone, ha battuto agli ottavi di finale lo statunitense Tommy Paul (numero 14 nel ranking) in tre set, col punteggio di 7-6 (7-3), 7-6 (7-5), 6-1. Ai quarti affronterà il russo Medvedev. Dopo i primi due set con l’italiano meno preciso e mobile del solito, nel terzo Sinner ha conquistato subito il break ed è volato via. Successo in due ore e 42 minuti.

«La chiave della vittoria - ha detto l'italiano - è stato mantenere la concentrazione dopo un inizio difficile. Con Medvedev sarà un match molto duro, sia dal punto di vista fisico sia mentale, sarà una bella sfida».