Us Open, finisce l'avventura di Musetti sconfitto in 4 set da Nakashima

Finisce l’avventura di Lorenzo Musetti agli Us Open. L’azzurro, fresca medaglia di bronzo olimpica, ha perso in 4 set contro lo statunitense Brandon Nakashima, che vola agli ottavi nello Slam di casa. Il risultato è stato 6-2 3-6 6-3 7-6 (4), dopo 3 ore e un quarto di battaglia e il quarto set deciso al tie break.

Termina al terzo turno così la corsa di Lorenzo Musetti agli Us Open maschili. Il tennista di Carrara, 22enne, si è arreso ai sedicesimi di finale della quarta e ultima prova del Grande Slam, in scena sui campi in cemento di Flushing Meadows, a New York. L’azzurro, numero 18 del mondo e del seeding, ha ceduto di fronte allo statunitense Brandon Nakashima, 50 del ranking Atp.