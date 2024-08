Paralimpiadi, Gilli argento e Bettella replica: il nuoto è sempre ok

«Dopo l’oro e il bronzo, ci voleva questo argento: così ho tutti i colori delle medaglie, e domani che è il mio giorno di riposo me le godo fino in fondo“: queste le prime parole di Carlotta Gilli dopo l’argento nei 400 stile S13 alle Paralimpiadi. La Gilli ha vinto la prima medaglia azzurra della giornata dopo aver vinto il primo oro per l’Italia due giorni fa nei 100 farfalla. Ieri, il bronzo nei 100. «Esser salita sul podio in ognuna delle gare che ho fatto e in tre stili diversi è molto bello - le parole dell’azzurra da bordovasca dopo la premiazione -. È difficile perché le avversarie sono tante e agguerrite, ma a me piace molto quello che faccio. Ora mi riposo un giorno, e poi a caccia di altre medaglie».

Replica anche per Francesco Bettella, argento nei 400 m stile libero S13, che il primo giorno aveva conquistato il bronzo nei 100 dorso: «sono davvero molto contento. Avevo perso l’argento nei 100 per pochi centesimi, e volevo a tutti i costi non perdere l’argento qui, nei 50. E quindi ho messo quello che avevo in questa gara», ha detto a conclusione della sua prova. «Sappiamo che il polacco fa gara a sé - ha aggiunto parlando del vincitore della gara, Otowski - e quindi la mia gara era con l’ucraino (Kol). Sapevo di essere un po' più forte di lui nei 50, e sono davvero molto contento».