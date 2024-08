Parigi 2024, Stefano Raimondi si conferma campione paralimpico dei 100 rana categoria SB9

«Questa medaglia d’oro la volevo a tutti i costi, l’ho cercata fin dai primi metri, forse un pò troppo, infatti gli ultimi 25-15 metri non ne avevo più. Prima di partire ho pensato, se il francese è davanti lo vedo, se sta rimontando sentirò il pubblico in delirio, e così è stato. L’ho spuntata anche questa volta».

Sono le parole di raggiante Stefano Raimondi, confermato campione paralimpico dei 100 rana categoria SB9 ai Giochi di Parigi 2024.

«Me lo state chiedendo in tanti, in verità ieri non c'è stata rabbia, la gara di ieri mi ha dato più consapevolezza di tutta la preparazione e di quello fatto - ha risposto Raimondi rispondendo alla domanda se c'era rabbia per il quarto posto di ieri nei 50 stile libero -. Oggi sapevo cosa potevo fare, ero consapevole di avere tutti i mezzi per vincere».