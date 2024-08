Us Open, Berrettini vince in tre set: «Ma so che posso fare meglio»

Esordio positivo per Matteo Berettini a New York. Il ventottenne romano ha superato agilmente il primo turno degli Us Open maschili, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, in scena da oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows. L’italiano, numero 44 del mondo, ha sconfitto lo spagnolo Albert Ramos Vinolas, 122 del ranking Atp, col punteggio di 7-6 (2) 6-2 6-3.

«So che posso fare meglio - ha commentato Berrettini ma, come ho già detto, devo affrontare un passo alla volta. Adesso devo alzare il livello di gioco in vista del secondo turno. Sono arrivato qui a New York con tanti punti interrogativi ma ho gestito bene il match. È il mio secondo Slam della stagione. Sono felice di essere qui: New York mi porta bene e poi qui ho dei bei ricordi».

Nella prima giornata sul cemento di Flushing Meadows, Luca Nardi è uscito ma a testa alta, battuto dallo spagnolo Roberto Bautista Agut. L’azzurro ha lottato dal primo all’ultimo punto, portando l’avversario al tiebreak in due dei tre set giocati, conclusi con il punteggio di 5-7, 6-7(7/3), 6-7(7/5) dopo 3 ore e 16 minuti di battaglia. C’è rammarico per Nardi che ha sprecato tante opportunità, la più clamorosa il vantaggio di 5-2 nel terzo set. Matteo Berrettini ha poi portato sull’1-1 il confronto Italia-Spagna.