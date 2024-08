Norris vince e riapre il Mondiale, Leclerc terzo

Prova di forza di Lando Norris che vince il gran premio d’olanda davanti al padrone di casa Max Verstappen e a Charles Leclerc che conquista un terzo posto insperato alla vigilia che lascia ben sperare per il gp di Monza della prossimasettimana. Quarta l’altra Mclaren, quella di Oscar Piastri e poi l’altra Ferrari, quella di Carlos Sainz che partiva dalla decima posizione.

A Zandvoort trionfa l’arancio che è quello però della McLaren. Partito dalla pole Norris si fa subito scavalcare da Verstappen che resta in testa fino al 18/o giro poi il britannico si riprende la testa della corsa che porta a termine staccando il campione del mondo di 20 secondi circa, e centrando la seconda vittoria stagionale dopo Miami, riaprendo il Mondiale e proiettando la scuderia inglese verso nuove prospettive per il prosieguo di questa stagione.

«È incredibile. Non direi che è stata una gara perfetta perché c’è stata la prima curva, ma poi è stata una grande gara. Sono stato in grado di gestirla comodamente. Mi aspettavo che Max attaccasse di più e che si creasse un divario, ma al 5°/6° giro ho capito che eravamo sul passo e che la macchina aveva il livello per permettermi di gestire la gara», le parole di Norris a fine gara. Anche se è inciampato di nuovo nella partenza, il britannico ha convertito la pole position in vittoria per la prima volta dopo quattro tentativi, e così facendo si è assicurato la seconda vittoria della sua carriera in F1, meno di quattro mesi dopo il successo a Miami.