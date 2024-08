F1, Norris conquista la pole in Olanda: Leclerc sesto, Sainz undicesimo

Lando Norris, con la McLaren, ha conquistato la pole position nel Gp d’Olanda, quindicesima prova del mondiale di Formula 1. Il pilota britannico avrà al suo fianco in prima fila Max Verstappen con la Red Bull, mentre in seconda fila partiranno Oscar Piastri su McLaren e George Russell con la Mercedes. Sesto posto e terza fila per la Ferrari di Charles Leclerc. Sono rimasti fuori dalla Q3 Carlos Sainz e Lewis Hamilton, col ferrarista che domani partirà undicesimo davanti al britannico della Mercedes.

Norris ha inflitto un distacco di oltre tre decimi a Verstappen e di mezzo secondo al compagno di squadra Piastri. Leclerc ha accusato un distacco dal britannico di circa nove decimi e domani sulla griglia si troverà a fianco la Red Bull di Sergio Perez.

In quarta fila partiranno Fernando Alosno (Aston Martin) e Alex Albon (Williams), in quinta Lance Stroll (Aston Matin) e Pierre Gasly (Alpine).