Netta vittoria di Luna Rossa su American Magic, nell'equipaggio il palermitano Bruni

Luna Rossa Prada Pirelli porta a casa il secondo punto della Final Preliminary Regatta Barcellona con una netta e splendida vittoria sul team americano nel match disputato oggi (23 agosto).

La giornata si prospettava molto combattuta, date le performance e le velocità della barca americana, considerata una delle più temibili avversarie di questa 37^ America’s Cup. Nella fase di prestart, però, la coppia di timonieri Spithill - Bruni ha messo in pratica tutta la sua esperienza nel match race, decidendo, di fatto, le sorti della regata.

«Siamo contentissimi» ha detto Francesco Checco Bruni subito dopo aver tagliato l’arrivo. «Jimmy ha fatto una partenza pazzesca. Sapevamo che quello con gli americani sarebbe stato un match difficile e questo risultato è davvero splendido per tutto il team. Non siamo contenti solo per la partenza, ma in generale per come abbiamo condotto tutta la regata. Siamo super felici».

MATCH #7: USA vs ITA