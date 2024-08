Pallanuoto, il Telimar Palermo chiede il ripescaggio in Len Euro Cup

Il settimo posto nel campionato di A1 di pallanuoto vale il ripescaggio in Len Euro Cup. È quello che chiede il TeliMar Palermo, per voce del presidente Marcello Giliberti. La rinuncia della Pro Recco alla Champions League, che ha liberato un posto per l’Ortigia nella massima competizione continentale, lascia vacante un posto in Len Euro Cup per un club italiano. Spetta al TeLiMar, che ha già presentato istanza di ripescaggio alla FederNuoto e attende novità.

«Ho ricevuto ampie rassicurazioni dal Comune di Terrasini, supportato dal Comune di Palermo - chiarisce Giliberti - sulla disponibilità della piscina comunale di Terrasini in cui poter svolgere quotidianamente gli allenamenti della nostra prima squadra e in cui poter giocare le partite ufficiali».