Parigi 2024, che sfortuna Paltrinieri: si è rotto il gomito la sera della cerimonia di chiusura

Agitare il tricolore era costato a Giammarco Tamberi la perdita della fede matrimoniale, finita nella Senna durante la spettacolare cerimonia di apertura, ma l’entusiasmo del gesto non sarebbe a quanto pare la causa della disavventura del compagno di spedizione, che infatti specifica che il tutto è avvenuto «la sera della cerimonia». Paltrinieri aveva partecipato all’evento finale dei Giochi di Parigi allo Stade de France insieme con la compagna, la catanese Rossella Fiamingo, anche lei prescelta come portabandiera e sbarcata con lui 24 ore fa a Fiumicino, altrettanto allegra. «E’ stato bello poter fare la cerimonia con "Ross" è stata una grande emozione ed è stata una magnifica cerimonia - aveva sottolineato ieri Paltrinieri, senza dire nulla di un eventuale incidente -. Ho visto tanti miei amici allo stadio, c’erano anche i miei genitori sulle tribune: è stato tutto molto bello».

Immortalato ieri (12 agosto) sorridente e disponibile al suo arrivo in Italia, al termine di quella che ha definito «una bella ed emozionante olimpiade», Gregorio Paltrinieri appare serio e col braccio sinistro al collo oggi, steso su un letto d’ospedale, in un’immagine sul suo profilo Instagram. La causa di un tanto repentino e inatteso cambio di scenario la spiega, ma solo in parte, lo stesso olimpionico azzurro nel post pubblicato nel pomeriggio sotto la foto eloquente: «Mi sono rotto il gomito la sera della cerimonia di chiusura. Non a sventolare la bandiera però. Quello è stato bello. Già operato, tornerò presto».

Nulla quindi lasciava presagire la necessità di un intervento chirurgico per il campione di nuoto, tornato dalla Ville Lumiere con un paio di medaglie al collo - il bronzo negli 800 stile libero e l’argento nei 1500 - e la piccola delusione del nono posto nella 10km in acque libere nelle acque torbide della Senna, che qualche problema postumo l’hanno creato a più di un concorrente. Al termine della gara di fondo, un pò deluso, aveva dichiarato di volersi prendere qualche mese di riposo prima di decidere cosa fare. Ora quel «tornerò presto» che chiude il post, oltre a far intuire che l’infortunio subito non dovrebbe essere grave, lascia anche pensare che l’emiliano, il quale compirà 30 anni tra meno di un mese, non abbia ancora voglia di uscire definitivamente dall’acqua.