Le azzurre della pallavolo dominano la finale con gli Usa: dodicesima medaglia d'oro per l'Italia

L’Italia allenata da Julio Velasco è oro nella pallavolo donne a Parigi 2024. In finale le azzurre, fra le quali la palermitana Myriam Sylla (nella foto in schiacciata), una delle veterane, hanno battuto gli Usa 3-0, infrangendo il tabù della pallavolo italiana che non aveva mai vinto le Olimpiadi. L’oro dell’Italvolley è il dodicesimo della spedizione azzurra a Parigi. Si tratta della medaglia numero 40, come a Tokyo, dove però gli ori erano stati 10.

Le azzurre hanno piegato gli Stati Uniti per 3 a 0 (set: 25-18; 25-20; 25-17) al termine di una partita durata 73 minuti e dominata sin dall'inizio. Una prestazione incredibile per le Velasco Girls. Una giornata memorabile per la pallavolo italiana: dalla prima partecipazione a Sydney 2000 la squadra femminile non aveva mai conquistato una medaglia olimpica e, mai alle Olimpiadi, la pallavolo azzurra (uomini compresi) aveva conquistato la medaglia d’oro. Le azzurre della pallavolo hanno scritto la storia, una pagina leggendaria per lo sport italiano. Lo hanno fatto al cospetto della Torre Eiffel, schiacciando gli Stati Uniti dopo una partita meravigliosa, emozionante per la bellezza del gioco espresso.