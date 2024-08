Capolavoro Diaz: è medaglia di bronzo nel salto triplo delle Olimpiadi di Parigi

Prima gara da italiano e prima medaglia. Andy Diaz Hernàndez è medaglia di bronzo nel salto triplo delle Olimpiadi di Parigi. L’azzurro è giunto terzo con 17,64 metri, misura ottenuta al sesto e ultimo salto. Al primo salto, l’allievo di Fabrizio Donato aveva saltato 17,63. Oro allo spagnolo Jordan Alejandro Dìaz Fortun con 17,86, argento al portoghese Pedro Pichardo con 17,84.

«Per me è un sogno, mi era presa l’ansia di dimostrare il mio valore, era prima volta in azzurro però mi sono lasciato andare - dice il triplista italo-cubano» che si gode il bronzo vinto ai Giochi Olimpici, anche se con qualche rammarico di troppo: «Ero entrato in gara pensando di poter battere gli altri Sono contento, una medaglia è meglio che niente, ma mi vedevo con la possibilità di fare meglio. È stato un percorso molto difficile, ho imparato tantissimo dalla vita e ho avuto al mio fianco persone che mi hanno aiutato umanamente».