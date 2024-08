L'Olimpiade resta tabù per l'Italvolley, la Francia di Giani vince e vola in finale

L’Italia della pallavolo maschile non disputerà la finale per la medaglia d’oro delle Olimpiadi di Parigi. Gli azzurri sono stati nettamente sconfitti dalla Francia per 3 a 0 (set: 25-20; 25-21; 25-21) nella bolgia della South Paris Arena 1. I ragazzi di Ferdinando De Giorgi disputeranno la finale per il bronzo contro gli Stati Uniti che oggi erano stati battuti dalla Polonia. La finale per il terzo posto è in programma venerdì alle ore 16. (AGI) Bz1/Cau (AGI) - Parigi, 7 ago. - Trascinata dal pubblico di casa, i francesi hanno davvero schiacciato gli azzurri in una partita conclusa dopo un’ora e 18 minuti. L’Italia aveva già rischiato di chiudere anzitempo la corsa per la medaglia d’oro nel quarto di finale contro il Giappone ma poi capitan Simone Giannelli sono riusciti a raddrizzare il match e vincerlo 3 a 2 al tie-break. Con gli azzurri distesi sul campo di gara, il pubblico presente sugli spalti illuminati del tricolore francese, hanno intonato la Marsigliese sia in segno di vittoria che per la medaglia sicura. Infatti, in finale la Francia affronterà la Polonia campione d’Europa in carica.Gli azzurri non sono riusciti a contenere lo strapotere dei padroni di casa ed in particolare di Trevor Clevenot (17 punti) ed Earvin Ngapeth (14). I ragazzi di Fefè De Giorgi sono stati molto imprecisi e forse troppo sicuri delle loro potenzialità. Migliore in campo per l’Italia come spesso accaduto nel recente passato Yuri Romanò con 10 punti. Nove punti per Roberto Russo, otto per Daniele Lavia. Sulla pallavolo maschile c’erano molto aspettative per la conquista della medaglia d’oro che alle Olimpiadi non è stata mai conquistata (tre argenti). A Parigi 2024, gli azzurri disputeranno la loro quinta finale per il bronzo olimpico della storia: tre su quattro erano state con esito positivo, a Los Angeles 1984, Sydney 2000 e Londra 2012.

Le ragazze contro la Turchia, sfida in famiglia tra De Gennaro e Santarelli

La storica e inedita semifinale conquistata, ora la Turchia per far arrivare il sogno ancora più avanti. Che però è anche la sfida in famiglia tra Monica De Gennaro e Daniele Santarelli. L’azzurra del volley, alla sua quarta Olimpiade vivrà una doppia emozione, perché dopo il successo sulla Serbia l’Italia affronta domani le campionesse d’Europa, già incontrate e battute nella fase a gironi di questi Giochi di Parigi.

«Siamo molto felici, ce l’abbiamo fatta a superare questo quarto di finale che purtroppo nelle altre Olimpiadi c’era sempre stato fatale - ha detto la 37enne -. Siamo consapevoli di aver fatto qualcosa di storico, però non ci vogliamo fermare». Dall’altra parte della rete le turche allenate da Daniele Santerelli «Questa di Parigi è la mia quarta Olimpiade e voglio godermela sino alla fine, cercando di prolungare il più possibile la nostra avventura» ha continuato la veterana azzurra. «Mi aspetto una partita diversa da quella del girone. Per me, ovviamente, si tratterà di un match speciale, anche se negli ultimi anni è già successo diverse volte di aver dovuto affrontare Daniele (Santarelli ndr) in partite della nazionale. L’Olimpiade rappresenta il sogno più grande per tutte le persone che appartengono al mondo dello sport, per questo motivo, sia io che lui, sono convinta faremo del nostro meglio per raggiungere la finale di domenica. Una volta entrati in campo tutta la concentrazione sarà rivolta alla gara, per battere la Turchia dovremo mostrare la nostra miglior pallavolo. Come sempre, una volta entrati in campo tutta la concentrazione sarà rivolta alla gara, per battere la Turchia dovremo mostrare la nostra miglior pallavolo».

Ekaterina Antropova è invece all’esordio a cinque cerchi: “Sono felice di aver potuto dare il mio contributo, uno dei nostri punti di forza è proprio il saperci aiutare quando serve. Nel gruppo c’è un’energia positiva e tanta voglia di andare avanti, basta vedere come facciamo il tifo quando siamo in panchina. Vogliamo farci sentire dalle ragazze in campo e cerchiamo di sostenerle». (ANSA).