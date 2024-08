Parigi 2024, l'altalena di Nadia Battocletti fra ricorsi e controricorsi: alla fine è quarta nei 5.000 metri

In attesa di conoscere il numero delle medaglie finali, le Olimpiadi di Parigi 2024 in chiave italiana saranno ricordate anche per i quarti posti, l’ultimo quello di Nadia Battocletti nei 5.000 metri dell’atletica leggera, e soprattutto dei tanti giudizi contestati, dal pugilato all’atletica leggera, passando per il judo. Anche in questo caso l’ultima vicenda riguarda Nadia Battocletti, quarta sul traguardo, pochi minuti dopo promossa a medaglia di bronzo per una squalifica della keniana Faith Kipyegon, seconda, e due ore dopo nuovamente quarta.

La giuria d’appello della World Athletics alle 23,50 ha accolto il ricorso presentato dalla squadra keniana decidendo all’unanimità che l’infrazione della Kipyegon a due giri del termine non ha ostacolato l’etiope Gudaf Tsegay (la keniana ha strattonato il braccio dell’avversaria etiope). A quel punto la delegazione azzurra ha presentato controricorso ma un quarto d'ora dopo la mezzanotte è arrivata la bocciatura definitiva: Battocletti è quarta.