Parigi 2024, Nadia Battocletti è terza nei 5000 metri

Battocletti aveva concluso la finale dei 5000 metri al quarto posto ma la seconda classificata, la keniana Faith Kipyegon che aveva concluso in 14'29"60, stata squalificata dopo l’arrivo dopo essersi strattonata all’ultimo giro con l’etiope Gudaf Tsegay, poi ottava. Nadia ha concluso in 14'31"64, nuovo primato italiano andato a migliorare il 14'35"29 degli Europei di Roma. La medaglia d’oro è rimasta alla keniana Beatrice Chebet, vincitrice in 14'28"56, l’argento all’olandese Sifan Hassan in 14'30"61.