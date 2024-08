Pugilato ancora fra le polemiche: la bulgara Staneva perde con la taiwanese intersex e fa il segno della X, il cromosoma donna

«So di avere tutta Taiwan alle mie spalle», si è limitata a dire Lin, mentre l’allenatore dell’avversaria, Borislav Georgiev, ha riacceso il fuoco: «Non sono un medico, ma se un test dice che ha il cromosoma Y non poteva combattere. E poi avete visto, è sfuggita al combattimento quasi sempre. Evidentemente era scritto che vincesse ai punti».

Al di là delle dispute verbali, c’è però una questione centrale. Al Cio, rimproverano alcuni media internazionali, era arrivata da giugno una lettera dell’Iba con i dati dei test «accusatori». «Quei test non sono validi, non sono legittimi, non sono leciti...», la dura accusa del Cio. «Sono contrari ai diritti umani. Sono test fatti a campionati in corso, da un momento all’altro, in modo arbitrario. Quelle atlete gareggiavano da sei anni, vi siete chiesti perché siano state prese di mira proprio allora?». Quel che il Cio non ha chiarito è se quella definizione di «illecito» sia riferito alle procedure o ai test genetici in sé, che ai Giochi non sono ammessi per il gender. «Sappiamo che questo è un campo minato: ma anche Human rights watch ha chiarito che le atlete in questione sono donne e possono gareggiare. Se poi vogliamo approfondire il tema di regolamenti uniformi per tutti gli sport, e tra sport e Olimpiadi, allora il Cio è disponibile ad ascoltare punti di vista scientifici sull’argomento».

Domani, intanto, Imane Khelif torna sul ring e combatte per andare in finale per l’oro. Appuntamento alle 22.34, l’avversaria è la thailandese Suwannapheng. Il bordoring si preannuncia gremito. Ieri Imane Khelif ha battuto l’ungherese Anna Luca Hamori in un match durato tre round, conquistando la semifinale e dando così al suo Paese la sicurezza della prima medaglia di questa Olimpiade. Ieri i pugni li ha presi anche lei.