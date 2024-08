Parigi 2024, Musetti storica medaglia di bronzo nel tennis: superato Auger-Aliassime in tre set

«Dietro questa medaglia c'è il lavoro di un team, di persone che mi supportano. È stata una partita difficile sotto tutto i punti di vista, si è sentita la stanchezza di questo mese ma questa medaglia l’ho voluta veramente è meritata a pieno». Musetti ha spiegato che «in alcuni momenti di nervosismo non sono riuscito a esprimere il mio tennis al 100%. Nel terzo set ho alzato il livello, non era facile ma ne sono uscito facendo belle giocate, prendendo dei rischi e essendo coraggioso: questo vale la medaglia».

L’azzurro, numero 16 del mondo e 11 del seeding, nell’atto decisivo per l’assegnazione del terzo posto, ha sconfitto il canadese Felix Auger-Aliassime, 19 del ranking internazionale e tredicesima forza del tabellone, col punteggio di 6-4 1-6 6-3. «E' stata durissima, ma mi sono sacrificato per la maglia azzurra e adesso sono contentissimo perché sono stati ripagati con questa importantissima medaglia», sono le prime parole di Musetti.

Lorenzo Musetti ha vinto la finale per il bronzo del singolare maschile dei Giochi di Parigi2024. Il ventiduenne tennista toscano ha conquistato così una storica medaglia per l’Italia del tennis, a 100 anni di distanza dal bronzo vinto, sempre nella capitale francese, nel 1924 da Uberto De Morpurgo.

La soddisfazione è grandissima: «Se me l’avessero detto? Li avrei mandati a quel paese. Per me è un sogno, sto vivendo un momento felicissimo e bellissimo della mia vita e della mia carriera. Merito questa medaglia, ho fatto 4 finali senza titolo, ci voleva un regalino da queste Olimpiadi quindi sono veramente contento. Quando sono arrivato in semifinale speravo in un altro colore della medaglia. Oggi ho imparato dalla lezione e sono riuscito a reagire». Domani il match per l'oro tra i due favoriti del seeding, il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz.