Djokovic in finale, a Musetti resta la chance del bronzo

La corsa all’oro olimpico di Lorenzo Musetti si ferma in semifinale contro Novak Djokovic. Il serbo vince la semifinale di Parigi 2024 in due set (6-4 6-2) e avvicina il sogno di chiudere una carriera straordinaria con l’unico alloro che gli manca, quello olimpico. Tra lui e l’oro resta Carlos Alcaraz, come dire il tennis di ieri contro il tennis di domani. Quanto al tennis italiano, in attesa di capire se Errani-Paolini riusciranno a centrare il loro, di oro, nella finale del doppio femminile a cent’anni dall’ultima e unica medaglia vinta dall’Italtennis, l’azzurro potrà al massimo eguagliare il bronzo di Uberto de Morpurgo, sempre a Parigi, nel 1924. Ma tra la medaglia e il tennista di Carrara c’è ancora la finalina per il terzo e quarto posto che lo vedrà impegnato domani contro il canadese Felix Auger-Aliassime, sconfitto in due set da Carlos Alcaraz.

Lo spagnolo, invece, domenica aspetterà Nole, alla sua ultima chance per portare alla Serbia un oro inseguito per una carriera intera. Perché si può aver vinto tutto: dalla Davis nel 2010 ai 24 slam, ma non il metallo più prezioso della manifestazione a cinque cerchi.