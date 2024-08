Olimpiadi, azzurre con l'argento vivo nel fioretto, oro agli Usa

L’Italia del fioretto femminile è medaglia d’argento nella prova a squadre delle Olimpiadi di Parigi. Le azzurre Arianna Errigo, Martina Favaretto, Alice Volpi e Francesca Palumbo sono state battute dagli Stati Uniti per 45 a 39.

Quello contro le statunitensi è stato un incontro molto difficile sin dal primo assalto, quello fra Errigo e Lee Kiefer concluso 5 a 4 per l’americana. Pesante il secondo assalto con Favaretto che perso per 5 a 1 da Lauren Scruggs. Nel terzo assalto, Alice Volpi è riuscita ad avere la meglio per 7 a 5 sulle americane che proprio in quell’occasione hanno inserito la riserva, Maia Mei Winetraub al posto di Jacqueline Dubrovich. Nelle riprese successive, le azzurre del commissario tecnico Stefano Cerioni hanno cercato di rimontare il gap ma le statunitensi riuscivano sempre ad allungare di uno-due punti ad assalto. Alla finale del fioretto a squadre delle Olimpiadi erano presenti anche il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro dello Sport e Giovani, Andrea Abodi e il numero uno del Coni, Giovanni Malagò. L’Italia del fioretto femminile sale per la nona volta nella storia sul podio olimpico dopo Roma 1960 (bronzo), Seoul 1988 (argento), Barcellona 1992 (oro), Atlanta 1996 (oro), Sydney 2000 (oro), Pechino 2008 (bronzo), Londra 2012 (oro) e Tokyo 2020 (bronzo).