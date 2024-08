De Gennaro vola sulle rapide, altro storico oro per l’Italia nel K1 slalom alle Olimpiadi

Giovanni De Gennaro vola sulle rapide di Vaires-sur-Marne e centra un altro storico oro per l’Italia nel K1 slalom alle Olimpiadi. Il canoista bresciano, ottavo dopo la semifinale, con una discesa perfetta, ha trionfato con 88.22 punti. Argento al francese Titouan Castryck (88.42) e lo spagnolo Pau Echaniz (88.87). L’Italia in questa gara, introdotta dall’edizione di Monaco ‘72, era già salita due volte sul tetto dell’Olimpo, nel 1992 con Pierpaolo Ferrazzi e nel 2012 con Daniele Molmenti. In mezzo anche un bronzo per Ferrazzi a Sydney.

«Penso sia ancora un sogno, non riesco ancora a crederci. Voglio solo vedere la mia famiglia» Sono le prime parole da neo campione olimpico. «L’abbraccio del team? Significa tutto - confessa il 32enne carabiniere bresciano - Tutti erano al mio fianco, ho avuto tante persone a sostenermi, soprattutto dopo Tokyo. Oggi sono solo felice di essere riuscito a essere me stesso e questo risultato è un sogno che diventa realtà».