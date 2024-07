Parigi 2024, Paltrinieri medaglia di bronzo negli 800 stile libero

Straordinaria finale degli 800 stile libero con Gregorio Paltrinieri grande protagonista. L’azzurro, sornione in una prima parte di gara, ha rotto gli indugi verso i 600 metri, quando ha sferrato l’attacco andando a virare per primo ai 650 con 57 centesimi sugli avversari.

All’ultima virata, quella dei 750, SuperGreg, aveva ancora un vantaggio di un decimo sull'irlandese Daniel Wiffen che con un irresistibile finale è andato a cogliere il suo primo oro olimpico toccando in 7'38"19, nuovo record olimpico. Argento per l’americano Bobby Finke (7'38"75), bronzo per Paltrinieri (7'39"38).