Macchi d'argento nel fioretto, l'Italia grida «Vergogna»

«Ladri, ladri. Vergogna, vergogna»: la rabbia del ct Stefano Cerioni è la rabbia di tutta l’Italia che aveva già visto materializzarsi un altro oro olimpico a Parigi 2024, quello di Filippo Macchi nel fioretto individuale ma che invece si è dovuto accontentare dell’argento all’ultima stoccata, assegnata solo al terzo controllo Var. L’oro è andato all’atleta di Hong Kong Ka Long Cheung (già sul gradino più alto del podio a Tokyo 2020, davanti a un altro italiano, Daniele Garozzo), vincitore 15-14 al termine di una finale entusiasmante, ma che rimarrà negli occhi e nella mente di tutti soprattutto per gli ultimi istanti.

Macchi e Cheung, per le prime 28 stoccate, si sono equivalsi. Era partito meglio il fiorettista di Hong Kong, in vantaggio fino al 10-7, ma poi l’italiano, vera sorpresa della prova di fioretto, si è esaltato portandosi avanti fino al 14-12. A quel punto l’oro sembrava cosa fatta. E invece Cheung ha raggiunto Macchi sul 14-14. Da quel momento, l’arbitro Hao Chih Huang (Tapei) non se l’è più sentita di prendere decisioni senza l’ausilio del Var. E così per due volte - quando Macchi e tutto lo staff azzurro erano sicuri di aver vinto - ha deciso di non decidere. Alla terza, invece, la stoccata è stata assegnata a Cheng, capace di fare il bis olimpico.