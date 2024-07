Settebello, buona la prima a Parigi 2024: battuti gli Usa per 12 a 8

Debutto vincente per il Settebello. L’Italia della pallanuoto maschile ha sconfitto gli Stati Uniti per 12 a 8. I ragazzi di Sandro Campagna hanno tirato fuori la grinta in una partita molto intensa e dispendiosa, in cui l’Italia si è dimostrata cinica e concreta. Doppiette per capitan Di Fulvio, il debuttante Gianazza e Iocchi Gratta.

Il Settebello affronterà la Croazia martedì 30 alle ore 12,05, giovedì 1 agosto il Montenegro (ore 16,35), sabato 3 la Romania (21,05) e lunedì 5 la Grecia.

«Abbiamo preparato bene la partita. I ragazzi hanno disinnescato le loro potenzialità difensive. È stata una partita dispendiosa fisicamente. Dobbiamo recuperare perché tra meno di quarantotto ore giocheremo contro la Croazia. È un torneo durissimo» , ha detto il ct azzurro, Sandro Campagna, al termine della gara. «Non c'è nessun torneo al mondo più duro di questa Olimpiade: quattro partite in una settimana non si giocano in nessuna competizione. Quattro partite tutte possibili semifinali o finali da un punto di vista della forza dell’avversario. Cresceremo, adesso dobbiamo pensare alla Croazia. Se pensiamo che questa partita ci abbia già dato la qualificazione, ci sbagliamo di grosso» , ha aggiunto il tecnico siracusano.