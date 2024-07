Parigi 2024, Giuffrida quarta nel judo tra rabbia e polemiche: «L'arbitro non ha simpatia per me»

Sfuma anche il sogno della terza medaglia olimpica consecutiva per Odette Giuffrida che, dopo l’argento di Rio 2016 e il bronzo di Tokyo di tre anni fa, ha chiuso al quarto posto nei Giochi di Parigi 2024.

La judoka romana, campionessa del mondo in carica, è uscita sconfitta dalle semifinali e dalla finalina per il terzo posto nel medesimo modo: tripla sanzione (shido) e ko a tavolino. Decisioni molto dubbie, quelle dell’arbitro Ioana Babiuc, che ha diretto, inusualmente, entrambe le sfide, che non sono andate a genio alla Nazionale italiana e alla stessa Giuffrida.

Nella finale per il bronzo dopo un golden score di oltre quattro minuti, è arrivata la terza sanzione (shido) che ha comportato la sconfitta a tavolino. Il pubblico non ha gradito la decisione che ha scontentato tutti ma il risultato è inappellabile: Giuffrida quarta, bronzo alla brasiliana Larissa Pimenta.

«Nella finale l’ultimo shido era dubbio, con questo arbitro un giorno prenderò un caffè e le chiederò che problemi ha con me: è una cosa che va avanti da tanto. Non ha molta simpatia per me», ha detto Giuffrida nella zona mista della Champ-de-Mars Arena di Parigi dopo essere stata sconfitta nella finale olimpica di judo per il terzo posto della categoria fino a 52 chili. «Non so cosa dire, ho dato tutto, sicuramente il Signore vuole mostrarmi qualcosa, mi dispiace perché ci credevo - ha concluso la judoka romana -. Non mi piace dare la colpa agli arbitri, ma meritavo di più».