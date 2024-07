Parigi 2024, Errigo portabandiera in lacrime eliminata nel fioretto alla stoccata decisiva: «Dispiace perdere per un errore arbitrale»

La delusione è inevitabile. Prima l'inizio in salita, poi la rimonta e infine l'ultima stoccata contestata che ha scritto l’eliminazione ai quarti di finale del torneo olimpico per Arianna Errigo. La fiorettista azzurra, che puntava all’oro, trattiene a stento le lacrime dopo la sconfitta per 15-14 con l’americana Lauren Scruggs con un verdetto arbitrale contestato dallo staff italiano. «La stoccata era mia. Perdere per un errore arbitrale dispiace, anche se fa parte del mio sport: però forse ho sbagliato io, prima, a farla arrivare fino al 14-14. Con la decisione in mano all’arbitro può accadere questo, purtroppo non è andata bene».

Resta la soddisfazione di essere arrivata a Parigi da portabandiera: «Non voglio essere triste, sono dispiaciuta, però sono alla mia quarta Olimpiade so quanta fatica ho fatto per essere qui dopo un anno e quattro mesi dalla nascita dei miei figli, non posso essere triste. Sono qui da portabandiera, è la cosa più bella a cui un’atleta possa aspirare, sono emozionata, è bellissimo che ancora a 36 anni posso provare ancora queste emozioni».