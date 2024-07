Tennis: Musetti ko, Cerundolo vince il torneo di Umago

Niente da fare per Lorenzo Musetti nella finale dell’Atp 250 di Umago. Il tennista toscano cede in tre set (6-2 4-6 6-7) all’argentino Francisco Cerundolo. Domani Musetti volerà a Parigi dove sarà impegnato ai Giochi olimpici.

Fuma a un passo dal traguardo il titolo dell’Atp 250 di Umago per Lorenzo Musetti! Una finale durata tre ore di gioco che alla fine ha visto trionfare Francisco Cerundolo con il punteggio di 2-6, 6-4, 7-6(5) che vale il terzo titolo per l’argentino in carriera. Il tennista di Carrara ha avuto l’occasione di servire per il match sul 5-4 del terzo set ed è stato per due volte in vantaggio di un mini break nel tie-break, ma Cerundolo è rimasto fino all’ultimo all’interno del match ed è stato più bravo a giocare i punti che più contavano nel finale.